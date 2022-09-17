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АПЛ. Ньюкасл споткнулся об Борнмут и продлил серию без побед до шести матчей
Эдди Хау не нашел способ обыграть свой бывший клуб
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, восьмой тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Борнмут” 1:1
Голы: Исак 67 (пен.) – Биллинг 62
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт – Уиллок, Гимараэш (Лонгстафф 72), Жоэлинтон – Альмирон (Вуд 89), Исак, Фрейзер (Мерфи 71)
“Борнмут”: Нету – Земура, Сенеси, Мифем, Смит – Лерма, Кук – Таверье (Энтони 80), Биллинг (Стивенс 90+3), Кристи (Стэйси 87) – Соланке (Мур 90+3)
Предупреждения: Жоэлинтон 69, Берн 90+7 – Кристи 34, Тавернье 45+3
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