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АПЛ. Ньюкасл споткнулся об Борнмут и продлил серию без побед до шести матчей

Англия
(1 голосов)

Эдди Хау не нашел способ обыграть свой бывший клуб

АПЛ. Ньюкасл споткнулся об Борнмут и продлил серию без побед до шести матчей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, восьмой тур. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Борнмут” 1:1

Голы: Исак 67 (пен.) – Биллинг 62

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт – Уиллок, Гимараэш (Лонгстафф 72), Жоэлинтон – Альмирон (Вуд 89), Исак, Фрейзер (Мерфи 71)

“Борнмут”: Нету – Земура, Сенеси, Мифем, Смит – Лерма, Кук – Таверье (Энтони 80), Биллинг (Стивенс 90+3), Кристи (Стэйси 87) – Соланке (Мур 90+3)

Предупреждения: Жоэлинтон 69, Берн 90+7 – Кристи 34, Тавернье 45+3

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Ньюкасл Борнмут (Англия)
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Комментарии (1)
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bato79
17.09.2022 в 19:05
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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