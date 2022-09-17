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Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 клубных голов за 99 матчей после перехода из Зальцбурга

Англия
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Голевая машина

Эрлинг Холанд достиг отметки в 100 клубных голов за 99 матчей после перехода из Зальцбурга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в очередной раз отличился за "горожан" - на этот раз пострадал "Вулверхэмптон". Этот забитый мяч стал для норвежца 100-м после его ухода из “Зальцбурга”.

Форварду понадобилось для этого 99 проведенных матчей: 89 за дортмундскую "Боруссию" и 10 за "Манчестер Сити". Холанд забил 86 голов в немецком коллективе, а еще 14 – в английском.

В то же время Эрлинг забил за тот же период еще 20 голов в составе сборной Норвегии.

Отметим, что трансфер нападающего из "Зальцбурга" в "Боруссию" Д состоялся в январе 2020 года. Тогда дортмундцы заплатили за Эрлинга 20 миллионов евро. В то же время "Манчестер Сити" выложил "шершням" втрое больше норвежца летом 2022-го - 60 миллионов евро.

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В статье: Зальцбург Эрлинг Холанд
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Источник:
OptaJoe

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