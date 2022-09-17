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Лестер установил антирекорд АПЛ по пропущенным голам на старте чемпионата
Полный крах "лисов"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" за первые семь туров этого сезона чемпионата Англии пропустил 22 гола. Это антирекорд в истории Английской Премьер-лиги.
Если принимать во внимание всю историю высших английских дивизионов, то в последний раз такое "достижение" записал в свой пассив "Вест Хэм" – "молотобойцы" пропустили 22 мяча в стартовых семи турах первенства 1965-1966 годов.
Такого показателя "лисы" достигли в том числе и из-за сегодняшнего матча против "Тоттенхэма", который завершился со счетом 6:2 в пользу лондонцев. Всего в текущем сезоне "Лестер" пропускал менее двух голов только один раз – в поединке с "Манчестер Юнайтед".
Сейчас подопечные Роджерса замыкают турнирную таблицу. В активе у них нет ни одного очка. Правда, "лисы" забили 10 голов – это больше, чем 11 команд АПЛ.
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