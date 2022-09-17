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Роджерс: Я сочувствую игрокам, 2:6 – это очень жестоко

Англия
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Коуч разочарован таким поражением

Роджерс: Я сочувствую игрокам, 2:6 – это очень жестоко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Лестера" прокомментировал разгромное поражение от "Тоттенхэма" (2:6):

"В течение 73 минут шла хорошая игра, и мы были, пожалуй, лучшей командой, создавали моменты. Нас наказали за ошибки.

Я попросил футболистов играть смело и быть храбрыми, они так и сделали. Наши два центральных защитника действовали фантастически, но в конце мы так хотели отыграться, что оставили их одних. Счет выглядит хуже, чем была игра.

Я сочувствую игрокам. Они этого не заслужили. Они действовали смело в прессинге. Мы играли хорошо, создавали моменты. Льорис сделал несколько отличных сэйвов.

Разочарование. Мы забивали голы, выглядели креативно. Это ошибки, которые нам стоили результата. Когда не выигрываешь матчи, уверенность может падать. Был действительно трудный старт. Но у нас есть перерыв на матч сборных, чтобы восстановиться.

Давление очень сильное. Я каждый день делаю свою работу. Полностью понимаю разочарование болельщиков. Я не могу прятаться от этого. Это моя ответственность.

Что бы ни случилось, буду очень уважать владельцев, потому что они оказали мне большую поддержку. Счет не отражает ход игры, но суть в том, что это тяжелое поражение. Владельцы оказали мне великолепную поддержку.

Я сочувствую игрокам, 2:6 – это очень жестоко. Понимаю, что шесть поражений подряд не идут на пользу никому. Но, думаю, мы доминировали в игре, особенно в первом тайме.

Когда забили первый гол, возможно, у игроков возникло небольшое дежавю, но они продолжали бороться и показывать свой дух", – сказал Роджерс.

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В статье: Брендан Роджерс Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити
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Источник:
BBC

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