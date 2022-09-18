Сон: Футбол иногда сводит с ума. Горжусь своими голами в ворота Лестера

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин поделился впечатлениями после того, как забил три гола в ворота "Лестера", выйдя на замену.

"Я не мог в это поверить, когда забил. Всё разочарование и негативные чувства прошли. Я не мог двигаться, поэтому стоял на месте. Это сделало меня по-настоящему счастливым.

Футбол иногда сводит с ума. Иногда мяч не хочет идти в ворота. Я так многому научился в этот трудный период. Мне нужно каждый раз усердно работать, чтобы получать свои шансы. Это три прекрасных гола, и я действительно горжусь ими", - сказал кореец.