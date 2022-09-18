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Сон: Футбол иногда сводит с ума. Горжусь своими голами в ворота Лестера
Вингер рад собственному достижению
Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин поделился впечатлениями после того, как забил три гола в ворота "Лестера", выйдя на замену.
"Я не мог в это поверить, когда забил. Всё разочарование и негативные чувства прошли. Я не мог двигаться, поэтому стоял на месте. Это сделало меня по-настоящему счастливым.
Футбол иногда сводит с ума. Иногда мяч не хочет идти в ворота. Я так многому научился в этот трудный период. Мне нужно каждый раз усердно работать, чтобы получать свои шансы. Это три прекрасных гола, и я действительно горжусь ими", - сказал кореец.
Напомним, "Тоттенхэм" во вчерашнем матче разгромил "Лестер" со счётом 6:2, а Сон забил три гола.
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