Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Так выглядит настоящее гостеприимство. АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:3
Очень легкие три очка для "пушкарей"
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 8-й тур
Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
"Брентфорд" – "Арсенал" 0:3
Голы: Салиба (17), Жезус (28), Виейра (49)
"Брентфорд": Райя – Айер, Янссон, Ми – Хики, Дасилва (Дамсгор, 63), Янельт (Ониека, 63), Йенсен (Баптист, 69), Генри – Мбеумо (Висса, 76), Тоуни
"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Томиясу, 86), Салиба, Габриэл, Тирни – Партей (Локонга, 78), Джака – Сака (Маркиньос, 90+2), Виейра (Нванери, 90+2), Мартинелли (Нкетиа, 78) – Жезус
Предупреждения: Джака (58), Жезус (90)
Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале
Популярное сейчас
- Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке игрока сборной России - ФОТО
- Два игрока Днепра-1 уже тренировались вместе со сборной Украины в Польше
- российским войскам в Лимане грозит окружение ВСУ, - ISW
- Отдал манишку прямо в руки. Холанд на тренировке Ман Сити проявил уважение к клубному работнику
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО