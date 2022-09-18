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Так выглядит настоящее гостеприимство. АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:3

Англия
(1 голосов)

Очень легкие три очка для "пушкарей"

Так выглядит настоящее гостеприимство. АПЛ. Брентфорд – Арсенал 0:3

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 8-й тур

Стадион: "Брентфорд Коммьюнити" (Лондон)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Брентфорд" – "Арсенал" 0:3

Голы: Салиба (17), Жезус (28), Виейра (49)

"Брентфорд": Райя – Айер, Янссон, Ми – Хики, Дасилва (Дамсгор, 63), Янельт (Ониека, 63), Йенсен (Баптист, 69), Генри – Мбеумо (Висса, 76), Тоуни

"Арсенал": Рамздейл – Уайт (Томиясу, 86), Салиба, Габриэл, Тирни – Партей (Локонга, 78), Джака – Сака (Маркиньос, 90+2), Виейра (Нванери, 90+2), Мартинелли (Нкетиа, 78) – Жезус

Предупреждения: Джака (58), Жезус (90)

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В статье: Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Брентфорд АПЛ Габриэл Жезус Вильям Салиба Фабиу Виейра
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