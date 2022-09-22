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Манчестер Юнайтед выплатил 24,7 миллиона евро чтобы разорвать контракты с Сульшером и Рангником

Англия
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Манчестер Юнайтед выплатил 24,7 миллиона евро чтобы разорвать контракты с Сульшером и Рангником

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Оле-Гуннар Сульшер и Ральф Рангник суммарно заработали 24,7 миллионов евро на расторжении контрактов с "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail. Обоих "манкунианцы" снимали с должностей.

Летом 2021-го Сульшер подписал с "Юнайтед" новый 3-летний контракт. По итогам предыдущего сезона его команда завоевала второе место в АПЛ и серебряные медали Лиги Европы. Норвежца уволили в ноябре, через 4 месяца, в связи с чем выплатили крупную неустойку.

Рангник хоть и возглавлял команду всего до конца сезона, но по окончанию тренерства, должен был консультировать "МЮ". В итоге менеджер пошел работать в сборную Австрии, а "МЮ" пришлось выплатить неустойку и ему.

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В статье: Ральф Рангник Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
dailymail.co.uk

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