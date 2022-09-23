Вернулся. Эриксен – лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре

Полузащитник Кристиан Эриксен стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре. Датчанин обошел Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

Эриксен набрал 62% голосов, в то время как Санчо и Варан 28% и 10% соответственно.

В сентябре Кристиан провел за "Манчестер Юнайтед" 4 матча и отдал 4 голевые передачи.

Эриксен присоединился к "МЮ" этим летом. Половину прошлого сезона он провел в "Брентфорде". Полгода Эриксен восстанавливался после остановки сердца на Евро-2020.