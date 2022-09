Вернулся. Эриксен – лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре

Полузащитник Кристиан Эриксен стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре. Датчанин обошел Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

Эриксен набрал 62% голосов, в то время как Санчо и Варан 28% и 10% соответственно.

???? Presenting our September Player of the Month: @ChrisEriksen8 ????#MUFC pic.twitter.com/gGbRCBk2Ka