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Вернулся. Эриксен – лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре

Англия
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История датчанина мотивирует

Вернулся. Эриксен – лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре

Фото: twitter.com/ManUtd

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Полузащитник Кристиан Эриксен стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре. Датчанин обошел Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

Эриксен набрал 62% голосов, в то время как Санчо и Варан 28% и 10% соответственно.

В сентябре Кристиан провел за "Манчестер Юнайтед" 4 матча и отдал 4 голевые передачи.

Эриксен присоединился к "МЮ" этим летом. Половину прошлого сезона он провел в "Брентфорде". Полгода Эриксен восстанавливался после остановки сердца на Евро-2020.

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В статье: Кристиан Эриксен Манчестер Юнайтед
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