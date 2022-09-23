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Вернулся. Эриксен – лучший игрок Манчестер Юнайтед в сентябре
История датчанина мотивирует
Фото: twitter.com/ManUtd
Полузащитник Кристиан Эриксен стал лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре. Датчанин обошел Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.
Эриксен набрал 62% голосов, в то время как Санчо и Варан 28% и 10% соответственно.
???? Presenting our September Player of the Month: @ChrisEriksen8 ????#MUFC pic.twitter.com/gGbRCBk2Ka— Manchester United (@ManUtd) September 23, 2022
В сентябре Кристиан провел за "Манчестер Юнайтед" 4 матча и отдал 4 голевые передачи.
Эриксен присоединился к "МЮ" этим летом. Половину прошлого сезона он провел в "Брентфорде". Полгода Эриксен восстанавливался после остановки сердца на Евро-2020.
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