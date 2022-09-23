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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Роналду за разбитый телефон мальчика с аутизмом

Англия
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"Юнайтед" встал на сторону португальца

Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Роналду за разбитый телефон мальчика с аутизмом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Криштиану Роналду обвинения в нарушении правил. "Манчестер Юнайтед" выступил с поддержкой 37-летней звезды.

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В апреле португалец после поражения с "Эвертоном" (0:1) разбил телефон мальчику-аутисту. Позже Роналду принес извинения, но не возместил ущерб.

В заявлении FA утверждается, что поведение форварда после финального свистка было некорректным и/или агрессивным.

"Мы принимаем к сведению заявление FA в отношении Криштиану Роналду. Мы будем поддерживать игрока в его ответе на обвинения", – отреагировали в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Англия Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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