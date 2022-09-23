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Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Роналду за разбитый телефон мальчика с аутизмом
"Юнайтед" встал на сторону португальца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила Криштиану Роналду обвинения в нарушении правил. "Манчестер Юнайтед" выступил с поддержкой 37-летней звезды.
September 23, 2022
В апреле португалец после поражения с "Эвертоном" (0:1) разбил телефон мальчику-аутисту. Позже Роналду принес извинения, но не возместил ущерб.
В заявлении FA утверждается, что поведение форварда после финального свистка было некорректным и/или агрессивным.
"Мы принимаем к сведению заявление FA в отношении Криштиану Роналду. Мы будем поддерживать игрока в его ответе на обвинения", – отреагировали в "Манчестер Юнайтед".
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