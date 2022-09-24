Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кулибали: Как только мне позвонили с Челси, я принял решение о переходе
Защитник не стал долго думать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Калиду Кулибали рассказал, почему решил перейти в лондонский клуб:
– Давай поговорим о твоем новом клубе, "Челси". После многих лет в "Наполи" ты наконец-то решил уехать. Как проходит твой дебют в новой среде?
– Все идет очень хорошо. Знаете, это был жизненный выбор. Я хотел сменить клуб. Я думаю, что отдал все "Наполи". Мы подошли к тому моменту, когда я захотел изменить свою жизнь, бросить вызов самому себе и принять новый вызов.
Появился вариант с "Челси", и мое решение не заставило себя долго ждать. Это команда, которая входит в пятерку лучших клубов мира, у него отличная история, это команда, которая привыкла побеждать. Когда они позвонили мне, я сразу дал положительный ответ, потому что играть в Премьер-лиге – это восхитительно.
Я играл во Франции, в Бельгии, потом приехал в Италию, где вырос, возмужал и где родились мои дети. Поэтому я никогда не перестану благодарить их за все, что они мне дали. Теперь я думаю, что пришло время для чего-то нового.
Сотрудничество с "Челси" стало для меня благом. Сегодня я очень рад быть там. Сначала было немного сложно, потому что мне пришлось перенести 8 лет своей жизни в Лондон. Это трудно. Нам нужно было найти школу, привыкнуть к лондонской жизни. Я приехал в Лондон, где нашел дом, школы для детей, немного сориентировался. Так что я очень счастлив, – сказал Кулибали.
Популярное сейчас
- Не делайте глупых замен, или Как поражение Арарату подарило Динамо Лобановского
- Армения - Украина. Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 24 сентября 2022
- Мамардашвили, Хочелова, Гио, Кварацхелия. Как звездная Грузия победила Северную Македонию. ВИДЕО
- Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Роналду за разбитый телефон мальчика с аутизмом
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео