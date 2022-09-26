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Клуб Чемпионшипа уволил главного тренера и уже назначил нового

Англия
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54-летний хорват возвращается в Англию

Клуб Чемпионшипа уволил главного тренера и уже назначил нового

Фото: watfordfc.com

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"Уотфорд" уволил главного тренера команды Роба Эдвардса.

39-летний специалист возглавил английский клуб в июле 2022 года. Под его руководством команда провела 11 матчей: 3 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 11:13.

Новым главным тренером назначен хорват Славен Билич. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на 18 месяцев, сообщает пресс-служба клуба. Ранее Билич уже работал в Англии с "Вест Хэмом" и ВБА. Последним местом его работы был китайский "Бейцин Гуоань".

Напомним, что на данный момент "Уотфорд" занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.

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В статье: Славен Билич Уотфорд
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Источник:
watfordfc.com

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