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Клуб Чемпионшипа уволил главного тренера и уже назначил нового
54-летний хорват возвращается в Англию
Фото: watfordfc.com
"Уотфорд" уволил главного тренера команды Роба Эдвардса.
39-летний специалист возглавил английский клуб в июле 2022 года. Под его руководством команда провела 11 матчей: 3 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 11:13.
Новым главным тренером назначен хорват Славен Билич. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на 18 месяцев, сообщает пресс-служба клуба. Ранее Билич уже работал в Англии с "Вест Хэмом" и ВБА. Последним местом его работы был китайский "Бейцин Гуоань".
Напомним, что на данный момент "Уотфорд" занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.
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