Клуб Чемпионшипа уволил главного тренера и уже назначил нового

"Уотфорд" уволил главного тренера команды Роба Эдвардса.

39-летний специалист возглавил английский клуб в июле 2022 года. Под его руководством команда провела 11 матчей: 3 победы, 5 ничьих и 3 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 11:13.

Новым главным тренером назначен хорват Славен Билич. Соглашение с 54-летним специалистом рассчитано на 18 месяцев, сообщает пресс-служба клуба. Ранее Билич уже работал в Англии с "Вест Хэмом" и ВБА. Последним местом его работы был китайский "Бейцин Гуоань".

Напомним, что на данный момент "Уотфорд" занимает 10-е место в турнирной таблице Чемпионшипа.