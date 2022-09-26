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Ювентус начал переговоры с агентом нападающего Челси
Очередной молодой и талантливый, но без лидерских качеств
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Ювентус" хочет подписать вингера "Челси" Кристиана Пулишича, сообщает Calciomercato.com. Руководство "бьянконери" уже начали переговоры с агентом американца.
В "Ювентусе" пока хотят понять насколько он заинтересован в трансфере в конце сезона. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.
Отмечается, что "синие" не будут продавать его за дешево и потребуют 35 миллионов евро.
В этом сезоне Пулишич провел за "Челси" 8 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 42 миллиона евро.
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