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Ювентус начал переговоры с агентом нападающего Челси

Англия
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Очередной молодой и талантливый, но без лидерских качеств

Ювентус начал переговоры с агентом нападающего Челси

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Ювентус" хочет подписать вингера "Челси" Кристиана Пулишича, сообщает Calciomercato.com. Руководство "бьянконери" уже начали переговоры с агентом американца.

В "Ювентусе" пока хотят понять насколько он заинтересован в трансфере в конце сезона. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Отмечается, что "синие" не будут продавать его за дешево и потребуют 35 миллионов евро.

В этом сезоне Пулишич провел за "Челси" 8 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 42 миллиона евро.

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В статье: Ювентус (Турин) Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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Источник:
calciomercato.com

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