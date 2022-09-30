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Нкунку прошел медобследование в Челси

Англия
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"Синие" заранее выкупают игроков "Лейпцига"

Нкунку прошел медобследование в Челси

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

Хавбек "РБ Лейпциг" Кристоф Нкунку прошел медобследование в "Челси", сообщает Фабрицио Романо. Француз присоединится к "синим" летом 2023-го.

Отмечается, что сделка не завершена.

"Челси" и "Лейпцигу" ещё предстоит обсудить сумму сделки. Пока неизвестно будет ли это выплата отступных в размере 60 миллионов евро или иной формат.

Напомним, что ранее "Челси" уже пытался договорится о трансфере защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, который также должен был присоединится к "синим" летом 2023-го.

За 20-летнего хорвата "Челси" были готовы заплатить 90 миллионов евро.

В этом сезоне Нкунку провел за "Лейпциг" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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