Хавбек "РБ Лейпциг" Кристоф Нкунку прошел медобследование в "Челси", сообщает Фабрицио Романо. Француз присоединится к "синим" летом 2023-го.

Отмечается, что сделка не завершена.

"Челси" и "Лейпцигу" ещё предстоит обсудить сумму сделки. Пока неизвестно будет ли это выплата отступных в размере 60 миллионов евро или иной формат.

Напомним, что ранее "Челси" уже пытался договорится о трансфере защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, который также должен был присоединится к "синим" летом 2023-го.

За 20-летнего хорвата "Челси" были готовы заплатить 90 миллионов евро.

В этом сезоне Нкунку провел за "Лейпциг" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.

Christopher Nkunku had a medical with Chelsea, confirmed as called by @BILD. ???????? #CFC



Chelsea sent long term contract bid to Nkunku to prepare the deal for 2023.



It’s not done yet, as Chelsea & RB Leipzig will speak about fee: €60m release clause, or different deal structure. pic.twitter.com/645YGNjsCc