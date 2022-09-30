Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нкунку прошел медобследование в Челси
"Синие" заранее выкупают игроков "Лейпцига"
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Хавбек "РБ Лейпциг" Кристоф Нкунку прошел медобследование в "Челси", сообщает Фабрицио Романо. Француз присоединится к "синим" летом 2023-го.
Отмечается, что сделка не завершена.
"Челси" и "Лейпцигу" ещё предстоит обсудить сумму сделки. Пока неизвестно будет ли это выплата отступных в размере 60 миллионов евро или иной формат.
Напомним, что ранее "Челси" уже пытался договорится о трансфере защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола, который также должен был присоединится к "синим" летом 2023-го.
За 20-летнего хорвата "Челси" были готовы заплатить 90 миллионов евро.
В этом сезоне Нкунку провел за "Лейпциг" 11 матчей, забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего полузащитника в 80 миллионов евро.
Christopher Nkunku had a medical with Chelsea, confirmed as called by @BILD. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2022
Chelsea sent long term contract bid to Nkunku to prepare the deal for 2023.
It’s not done yet, as Chelsea & RB Leipzig will speak about fee: €60m release clause, or different deal structure. pic.twitter.com/645YGNjsCc
Популярное сейчас
- Оболонь выходит в лидеры, матч Металлурга перенесли на сутки. Таблица и результаты тура Первой лиги
- На Запорожье летело 16 ракет. Зеленский провел заседание Ставки и высказался про обстрелы городов
- Надежды, разбившиеся вдребезги. Украинские легионеры, которые разочаровали за границей
- Возвращение УПЛ, дерби Манчестера. Расписание футбола на выходные
- Конец мыльной оперы? Ванда Нара снова объявила о расставании с Икарди
- Горячая дочь Майкла Оуэна з бойфрендом облачились в форму Тоттенхэма и стали объектом шуток. ФОТО