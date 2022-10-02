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Холанду для трех хет-триков в АПЛ понадобилось на 224 матча меньше, нежели Роналду
Удивительный разрыв
Premier League Twitter
В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити"
Хет-триком в составе хозяев поля отличился Эрлинг Холанд – норвежец забил трижды в третьей домашней игре в АПЛ подряд. Для достижения 22-летнему форварду понадобилось провести 8 матчей в рамках чемпионата Англии.
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Для сравнения легендарному нападающему "красных дьяволов" Криштиану Роналду для оформления трех хет-триков в английском первенстве понадобилось провести 232 поединка.
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Источник:Twitter B/R Football
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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
02.10.2022 в 19:48
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