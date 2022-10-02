Холанду для трех хет-триков в АПЛ понадобилось на 224 матча меньше, нежели Роналду

В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" – 6:3.

Хет-триком в составе хозяев поля отличился Эрлинг Холанд – норвежец забил трижды в третьей домашней игре в АПЛ подряд. Для достижения 22-летнему форварду понадобилось провести 8 матчей в рамках чемпионата Англии.

Для сравнения легендарному нападающему "красных дьяволов" Криштиану Роналду для оформления трех хет-триков в английском первенстве понадобилось провести 232 поединка.