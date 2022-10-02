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Холанду для трех хет-триков в АПЛ понадобилось на 224 матча меньше, нежели Роналду

Англия
(1 голосов)

Удивительный разрыв

Холанду для трех хет-триков в АПЛ понадобилось на 224 матча меньше, нежели Роналду

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В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" – 6:3.

Хет-триком в составе хозяев поля отличился Эрлинг Холанд – норвежец забил трижды в третьей домашней игре в АПЛ подряд. Для достижения 22-летнему форварду понадобилось провести 8 матчей в рамках чемпионата Англии.

Читайте такжеЭрлинг Холанд сделал хет-трик в третьей домашней игре в АПЛ подряд. Это первый случай в истории лиги

Для сравнения легендарному нападающему "красных дьяволов" Криштиану Роналду для оформления трех хет-триков в английском первенстве понадобилось провести 232 поединка.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд
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Источник:
Twitter B/R Football

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Комментарии (1)
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2.dc (Николаев)
02.10.2022 в 19:48
Тю, эка невидаль. Дане Сикану просто достаточно на поле появиться, и хет-трик готов.
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