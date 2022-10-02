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Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3. Обзор матча и видео голов

Англия
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Эрлинг Холанд и Фил Фоден оформили по хет-трику 

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Манчестер Сити” разбил “Манчестер Юнайтед” в феерическом дерби на “Этихаде”. После первого тайма “Сити” выигрывал 4:0. Гости ужасно действовали в защите, но и “Сити” играл на своем максимуме, демонстрируя изощренный, умный и зрелищный футбол. Эрлинг Холанд сделал очередной хет-трик и отметился двумя ассистами, тремя мячами отметился и Фил Фоден. “Юнайтед” удалось немного размочить счет в конце матча благодаря дублю Марсьяля.

Чемпионат Англии, девятый тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Манчестер Юнайтед” 6:3

Голы: Фоден 8, Холанд 34, Холанд 37, Фоден 44, Холанд 64, Фоден 73 – Антони 56, Марсьяль 84, Марсьяль 90+1 (пен.)

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В статье: Английская Премьер-лига видео АПЛ Манчестер Сити Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед видеоповторы Кевин Де Брюйне Джек Грилиш Фил Фоден Эрлинг Холанд
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