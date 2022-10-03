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Гвардиола объяснил, почему Холанд не достиг уровня Месси, несмотря на 17 голов в 11 матчах

Англия
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Дело не в самих голах

Гвардиола объяснил, почему Холанд не достиг уровня Месси, несмотря на 17 голов в 11 матчах

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола объяснил в чем разница между Эрлингом Холандом и Лионелем Месси в молодости и почему их нельзя ставить в один ряд.

"Разница в том, возможно, что Эрлингу нужны все его партнеры, чтобы делать это. Это все равно невероятно.

Месси мог делать это сам", – приводит слова Гвардиолы Goal.com.в

В этом сезоне Холанд провел 11 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего страйкера в 150 миллионов евро.

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В статье: Лионель Месси Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
goal.com

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