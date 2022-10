АПЛ. Брайтон - Тоттенхэм 0:1. Первое поражение Де Дзерби

У “Тоттенхэма” была тяжелая неделя. В прошлую субботу команда Антонио Конте проиграла в дерби “Арсеналу”, во вторник потеряла очки в матче Лиги чемпионов с “Айнтрахтом”, но все эти результаты ушли на второй план после известия о смерти после продолжительной болезни Джан Пьеро Вентроне, тренера по физподготовке, которого очень любили тренеры и игроки “Тоттенхэма”.

Very important win. For you Gian Piero ???? pic.twitter.com/jiUEO5DsjT