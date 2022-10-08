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АПЛ. Брайтон - Тоттенхэм 0:1. Первое поражение Де Дзерби

Англия
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Чайки провели неплохой матч, но остались без голов

АПЛ. Брайтон - Тоттенхэм 0:1. Первое поражение Де Дзерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

У “Тоттенхэма” была тяжелая неделя. В прошлую субботу команда Антонио Конте проиграла в дерби “Арсеналу”, во вторник потеряла очки в матче Лиги чемпионов с “Айнтрахтом”, но все эти результаты ушли на второй план после известия о смерти после продолжительной болезни Джан Пьеро Вентроне, тренера по физподготовке, которого очень любили тренеры и игроки “Тоттенхэма”.

Память Вентроне почтили перед и после матча, но и сама игра стала свидетельством работы 61-летнего тренера. “Тоттенхэм” очень хорошо и тяжело работал без мяча, грамотно действовал с ним и смог взять три очка, хотя “Брайтон” не был пассивным наблюдателем в матче, и сделал все, чтобы хотя бы забить один гол.

Де Дзерби решил ничего не менять после матча с “Ливерпулем”, а Конте решил насытить центр поля, перейдя на схему 3-5-2 – Ришарлисон остался в запасе, а в средней линии вышел Биссума.

Игра была открытой и интересной, за что нужно поблагодарить обе команды. У “Брайтона” было больше владения и ударов, команда Де Дзерби хорошо разыгрывала мяч, но частично вернулась старая проблема “чаек” – все было хорошо, но не в последней трети, где “Тоттенхэм” защищался хорошо, и в принципе Льорис не так уж и часто вступал в игру.

Единственный гол был забит в первом тайме. Первая подача с углового в штрафную адресата не нашла, но в атаке вторым темпом Хейбьерг смог найти точной передачей Сона и кореец выполнил передачу на Кейна.

Во втором тайме Кейн мог делать дубль, но мяч просвистел рядом со штангой после его удара с двадцати метров.

“Брайтон” давил, давил и давил, но суперголевых шансов так и не создал. Победа “Тоттенхэма”, “чайки” теряют место в первой четверке.

Чемпионат Англии, десятый тур. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Тоттенхэм” 0:1

Гол: Кейн 22

“Брайтон”: Санчес – Велтман (Лампти 88), Данк, Уэбстер – Марч, Мак Аллистер, Кайседо (Гилмор 89), Эступиньян (Митома 67) – Гросс (Лаллана 82), Троссард – Уэлбек

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис – Доэрти, Бентанкур, Биссума (Ришарлисон 71), Хейбьерг, Сессеньон – Кейн (Скипп 90), Сон (Перишич 80)

Предупреждения: Велтман 49 – Кейн 18, Биссума 31

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В статье: Антонио Конте Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Харри Кейн Роберто Де Дзерби Сон Хын Мин
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