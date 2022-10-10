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Частота травм Зинченко, масштабы кризиса Ливерпуля, Аллегри как приговор Юве. Аудиомнение #170
Трудно представить, но следующий уик-энд будет еще круче
Getty Images / Global Images Ukraine
Обсуждаем самые интересные поединки выходных. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Игровой кризис "Ливерпуля" дополняет управленческий, "Арсенал" будет первым в зачете, в котором нет "Манчестер Сити". Возвращение Тео Эрнандеса, больничная койка "Ювентуса", тотальная бомбардировка Аллегри, нервы Кана, дыры в прессинге "Баварии" и великолепный Антони Модест – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
01:06 – "Арсенал" – "Ливерпуль" (3:2);
06:42 – "Милан" – "Ювентус" (2:0);
08:42 – "Боруссия Д" – "Бавария (2:2);
11:50 – Не попадайте в офсайд!
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