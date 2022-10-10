Частота травм Зинченко, масштабы кризиса Ливерпуля, Аллегри как приговор Юве. Аудиомнение #170

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Игровой кризис "Ливерпуля" дополняет управленческий, "Арсенал" будет первым в зачете, в котором нет "Манчестер Сити". Возвращение Тео Эрнандеса, больничная койка "Ювентуса", тотальная бомбардировка Аллегри, нервы Кана, дыры в прессинге "Баварии" и великолепный Антони Модест – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

01:06 – "Арсенал" – "Ливерпуль" (3:2);

06:42 – "Милан" – "Ювентус" (2:0);

08:42 – "Боруссия Д" – "Бавария (2:2);

11:50 – Не попадайте в офсайд!