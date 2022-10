Ливерпуль включил опцию выкупа в соглашение по Артуру с Ювентусом для уступки итальянцам

"Ливерпуль" включил опцию выкупа в соглашение аренды Артура Мело с "Ювентусом" чтобы облегчить переговоры, сообщает Бен Джейкобс. Англичане не собираются выкупать 26-летнего бразильца.

Аренда заключена до конца сезона, а в соглашении имеется опция выкупа полузащитника за 37,5 миллионов евро.

"Ливерпуль" не рассчитывал выкупать игрока. Бразилец нужен был Клоппу в краткосрочной перспективе и пункт включили ради уступки "Ювентусу".

В этом сезоне Артур провел всего 13 минут за первую команду – в Лиге чемпионов. Также он выходил за дубль "Ливерпуля" в кубке и Премьер-лиге 2.

Liverpool have no intention to trigger option to buy since his arrival was always to cover short-term injuries. This was the plan from day one. The €37.5 million option to buy was just a 'give' in negotiations with Juventus but #LFC have always viewed Melo as a straight loan.