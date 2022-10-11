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Ливерпуль включил опцию выкупа в соглашение по Артуру с Ювентусом для уступки итальянцам

Англия
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Трансферные уловки

Ливерпуль включил опцию выкупа в соглашение по Артуру с Ювентусом для уступки итальянцам

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ливерпуль" включил опцию выкупа в соглашение аренды Артура Мело с "Ювентусом" чтобы облегчить переговоры, сообщает Бен Джейкобс. Англичане не собираются выкупать 26-летнего бразильца.

Аренда заключена до конца сезона, а в соглашении имеется опция выкупа полузащитника за 37,5 миллионов евро.

"Ливерпуль" не рассчитывал выкупать игрока. Бразилец нужен был Клоппу в краткосрочной перспективе и пункт включили ради уступки "Ювентусу".

В этом сезоне Артур провел всего 13 минут за первую команду – в Лиге чемпионов. Также он выходил за дубль "Ливерпуля" в кубке и Премьер-лиге 2.

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В статье: Ювентус (Турин) Ливерпуль Артур Мело
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