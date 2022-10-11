Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль включил опцию выкупа в соглашение по Артуру с Ювентусом для уступки итальянцам
Трансферные уловки
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" включил опцию выкупа в соглашение аренды Артура Мело с "Ювентусом" чтобы облегчить переговоры, сообщает Бен Джейкобс. Англичане не собираются выкупать 26-летнего бразильца.
Аренда заключена до конца сезона, а в соглашении имеется опция выкупа полузащитника за 37,5 миллионов евро.
"Ливерпуль" не рассчитывал выкупать игрока. Бразилец нужен был Клоппу в краткосрочной перспективе и пункт включили ради уступки "Ювентусу".
В этом сезоне Артур провел всего 13 минут за первую команду – в Лиге чемпионов. Также он выходил за дубль "Ливерпуля" в кубке и Премьер-лиге 2.
Liverpool have no intention to trigger option to buy since his arrival was always to cover short-term injuries. This was the plan from day one. The €37.5 million option to buy was just a 'give' in negotiations with Juventus but #LFC have always viewed Melo as a straight loan.— Ben Jacobs (@JacobsBen) October 10, 2022
Популярное сейчас
- Пока не созрели. Юноши Шахтера снова разгромно проиграли Реалу
- Бойко отправился на консультацию в Барселону
- Атака с Каспия. Воздушное командование Юг отрапортовало о количестве сбитых утром ракет россии
- АПЛ. Арсенал - Ливерпуль 3:2. Свидетельство прогресса
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО