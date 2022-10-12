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Челси может подписать крайнего защитника Баварии

Англия
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Челси может подписать крайнего защитника Баварии

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

"Челси" сохраняет интерес к защитнику "Баварии" Бенжамену Павару, сообщает Bayern & Germany.

Переход летом 2023-го очень вероятен, если француз все-таки не продлит соглашение. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024-го.

Летом была информация, что Паваром интересуются в "МЮ", "Челси", "Атлетико" и "Ювентус".

В этом сезоне Павар провел за "Баварию" 11 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего фуллбека в 30 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон) Бенжамен Павар
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