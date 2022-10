Челси может подписать крайнего защитника Баварии

"Челси" сохраняет интерес к защитнику "Баварии" Бенжамену Павару, сообщает Bayern & Germany.

Переход летом 2023-го очень вероятен, если француз все-таки не продлит соглашение. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024-го.

Летом была информация, что Паваром интересуются в "МЮ", "Челси", "Атлетико" и "Ювентус".

В этом сезоне Павар провел за "Баварию" 11 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего фуллбека в 30 миллионов евро.

Benjamin Pavard remains on Chelsea's shortlist. A move will be a serious option next summer if the Frenchman doesn't extend his contract at FC Bayern beyond 2024 [@SPORTBILD] pic.twitter.com/X6tafDknQj