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Челси может подписать крайнего защитника Баварии
Есть одно условие
Фото: twitter.com/FCBayern
"Челси" сохраняет интерес к защитнику "Баварии" Бенжамену Павару, сообщает Bayern & Germany.
Переход летом 2023-го очень вероятен, если француз все-таки не продлит соглашение. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024-го.
Летом была информация, что Паваром интересуются в "МЮ", "Челси", "Атлетико" и "Ювентус".
В этом сезоне Павар провел за "Баварию" 11 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего фуллбека в 30 миллионов евро.
Benjamin Pavard remains on Chelsea's shortlist. A move will be a serious option next summer if the Frenchman doesn't extend his contract at FC Bayern beyond 2024 [@SPORTBILD] pic.twitter.com/X6tafDknQj— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 11, 2022
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