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Каррагер: Посоветовал бы Ливерпулю сосредоточиться на Де Брюйне, а не на Холанде

Англия
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Эксперт считает имеено бельгийца ключевым игроком "горожан"

Каррагер: Посоветовал бы Ливерпулю сосредоточиться на Де Брюйне, а не на Холанде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер дал комментарий о футболистах "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде и Кевине Де Брёйне:

"Холанд и Де Брёйне в "Манчестер Сити" выглядят почти как единое целое. Но я бы посоветовал "Ливерпулю" сосредоточиться на Де Брёйне, а не на Холанде в этом матче.

Если остановить бельгийца, вы лишите Холанда 50% моментов, ведь связь между ними уже налажена. Для меня Де Брёйне — лучший полузащитник в мире. Да, Холанд стал настоящей сенсацией в АПЛ, но ему нужен ассистент, а лучше, чем Де Брёйне, не найти.

Если бы Холанд сейчас играл за "Ливерпуль", он бы ни за что не забил столько голов, сколько у него есть сейчас", - сказал эксперт.

Напомним, матч 11-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится завтра, 16 октября, на стадионе "Энфилд". Начало встречи — в 18:30 по киевскому времени.

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В статье: Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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Источник:
Sky Sports

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