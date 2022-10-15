Каррагер: Посоветовал бы Ливерпулю сосредоточиться на Де Брюйне, а не на Холанде

Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер дал комментарий о футболистах "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде и Кевине Де Брёйне:

"Холанд и Де Брёйне в "Манчестер Сити" выглядят почти как единое целое. Но я бы посоветовал "Ливерпулю" сосредоточиться на Де Брёйне, а не на Холанде в этом матче.

Если остановить бельгийца, вы лишите Холанда 50% моментов, ведь связь между ними уже налажена. Для меня Де Брёйне — лучший полузащитник в мире. Да, Холанд стал настоящей сенсацией в АПЛ, но ему нужен ассистент, а лучше, чем Де Брёйне, не найти.

Если бы Холанд сейчас играл за "Ливерпуль", он бы ни за что не забил столько голов, сколько у него есть сейчас", - сказал эксперт.