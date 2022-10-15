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Каррагер: Посоветовал бы Ливерпулю сосредоточиться на Де Брюйне, а не на Холанде
Эксперт считает имеено бельгийца ключевым игроком "горожан"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-защитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джейми Каррагер дал комментарий о футболистах "Манчестер Сити" Эрлинге Холанде и Кевине Де Брёйне:
"Холанд и Де Брёйне в "Манчестер Сити" выглядят почти как единое целое. Но я бы посоветовал "Ливерпулю" сосредоточиться на Де Брёйне, а не на Холанде в этом матче.
Если остановить бельгийца, вы лишите Холанда 50% моментов, ведь связь между ними уже налажена. Для меня Де Брёйне — лучший полузащитник в мире. Да, Холанд стал настоящей сенсацией в АПЛ, но ему нужен ассистент, а лучше, чем Де Брёйне, не найти.
Если бы Холанд сейчас играл за "Ливерпуль", он бы ни за что не забил столько голов, сколько у него есть сейчас", - сказал эксперт.
Напомним, матч 11-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" состоится завтра, 16 октября, на стадионе "Энфилд". Начало встречи — в 18:30 по киевскому времени.
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