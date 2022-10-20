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Когда Роналду не нужен. МЮ - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм, Английская Премьер-лига, 19.10.2022

Когда Роналду не нужен. МЮ - Тоттенхэм 2:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча МЮ - Тоттенхэм, которые встречались в 12-м туре. Шпоры перед игрой опережали команду Тен Хага на 7 очков, но красные дьяволы просто деклассировали соперника. Если бы не Уго Льорис, это был бы полный разгром. А так удалось забить всего дважды - Фреду помог рикошет, а Фернандеш пробил после комбинации. Роналду не участвовал в игре. МЮ идет пятым в турнирной таблице, но потихоньку начинает поджимать лидеров.

Английская Премьер-лига. 12-й тур
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 2:0
Голы: Фред 47, Фернандеш 69

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Фред Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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