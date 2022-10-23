  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Торжество сорок. Видео обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Торжество сорок. Видео обзор матча

Англия
(1 голосов)

Команда Эдди Хау врывается в топ-4

Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Торжество сорок. Видео обзор матча

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "сороки" Эдди Хау на выезде обыграли команду Антонио Конте. "Ньюкасл" дважды забил в первом тайме, на что "шпоры" ответили лишь одним голом Кейна во второй половине встречи. Несмотря на поражение, ТТХ остался на 3-м месте в турнирной таблице, но у "Челси" и "МЮ" есть матч в запасе. В свою очередь "черно-белые", благодаря победе, поднялись в топ-4 АПЛ.

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ньюкасл” 1:2

Голы: Кейн 54 – Уилсон 31, Альмирон 40

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде