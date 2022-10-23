Тоттенхэм - Ньюкасл 1:2. Торжество сорок. Видео обзор матча

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "сороки" Эдди Хау на выезде обыграли команду Антонио Конте. "Ньюкасл" дважды забил в первом тайме, на что "шпоры" ответили лишь одним голом Кейна во второй половине встречи. Несмотря на поражение, ТТХ остался на 3-м месте в турнирной таблице, но у "Челси" и "МЮ" есть матч в запасе. В свою очередь "черно-белые", благодаря победе, поднялись в топ-4 АПЛ.

Чемпионат Англии, тринадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ньюкасл” 1:2

Голы: Кейн 54 – Уилсон 31, Альмирон 40