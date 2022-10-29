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Брайтон совершит трансфер талантливого аргентинского хавбека
Игрок сможет добавить креатива команде Де Дзерби
Getty Images
"Брайтон" близок к трансферу полузащитника "Росарио Сентраль"Факундо Буонанотте. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.
Трансфер 17-летнего аргентинца обойдется клубу в 12 млн. евро. Также клуб получит процент от предстоящих продаж. С Буананотте уже согласованы условия контракта до 2026 года с опцией продления до 2027 года.
В этом сезоне футболист забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 34 матчах. Transfermarkt оценивает его в 9 млн. евро.
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Источник:Nico Schira
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