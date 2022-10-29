Брайтон совершит трансфер талантливого аргентинского хавбека

"Брайтон" близок к трансферу полузащитника "Росарио Сентраль"Факундо Буонанотте. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Трансфер 17-летнего аргентинца обойдется клубу в 12 млн. евро. Также клуб получит процент от предстоящих продаж. С Буананотте уже согласованы условия контракта до 2026 года с опцией продления до 2027 года.

В этом сезоне футболист забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 34 матчах. Transfermarkt оценивает его в 9 млн. евро.