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Брайтон совершит трансфер талантливого аргентинского хавбека

Англия
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Игрок сможет добавить креатива команде Де Дзерби

Брайтон совершит трансфер талантливого аргентинского хавбека

Getty Images

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"Брайтон" близок к трансферу полузащитника "Росарио Сентраль"Факундо Буонанотте. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.

Трансфер 17-летнего аргентинца обойдется клубу в 12 млн. евро. Также клуб получит процент от предстоящих продаж. С Буананотте уже согласованы условия контракта до 2026 года с опцией продления до 2027 года.

В этом сезоне футболист забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи в 34 матчах. Transfermarkt оценивает его в 9 млн. евро.

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В статье: Диего Буонанотте Брайтон энд Хоув Альбион
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Источник:
Nico Schira

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