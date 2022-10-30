Арсенал - Ноттингем Форест 5:0. Обзор матча и видео голов

Серия без побед “Арсенала” во всех турнирах продлилась всего два матча. В воскресном поединке Премьер-лиги команда Микеля Артеты, все еще играя без Александра Зинченко, отправила пять безответных в ворота аутсайдера лиги “Ноттингем Форест”. Свои первые голы в сезоне забил вингер “Арсенала” Рис Нелсон, заменивший травмированного Сака, по голу также забили Мартинелли, Парти и Эдегор.

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Ноттингем Форест” 5:0

Голы: Мартинелли 5, Нелсон 49, Нелсон 52, Парти 57, Эдегор 78