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Арсенал - Ноттингем Форест 5:0. Обзор матча и видео голов
Арсенал – Ноттингем Форест ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 30 октября 2022 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Серия без побед “Арсенала” во всех турнирах продлилась всего два матча. В воскресном поединке Премьер-лиги команда Микеля Артеты, все еще играя без Александра Зинченко, отправила пять безответных в ворота аутсайдера лиги “Ноттингем Форест”. Свои первые голы в сезоне забил вингер “Арсенала” Рис Нелсон, заменивший травмированного Сака, по голу также забили Мартинелли, Парти и Эдегор.
Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Лондон, “Эмирейтс”
Голы: Мартинелли 5, Нелсон 49, Нелсон 52, Парти 57, Эдегор 78
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