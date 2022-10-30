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Де Геа в ударе. Видео гола и обзор матча МЮ - Вест Хэм 1:0

Англия
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Вратарь "дьяволов" приложил немалые усилия, чтобы сохранить свои ворота на замке

Де Геа в ударе. Видео гола и обзор матча МЮ - Вест Хэм 1:0

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор невідомий

UA-Футбол
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На этой неделе в испанской прессе появилась расширенная заявка испанской сборной на предстоящий Чемпионат мира в Катаре. В ней не нашлось места для вратаря Давида де Хеа. В том, что Луис Энрике ошибается, голкипер попытался доказать в поединке против "Вест Хэма". МЮ забил всего один гол, поэтому много пришлось работать у своих ворот. Защита манкунианцев не всегда справлялась, поэтому роль первой скрипки на себя взял де Хеа, совершивший несколько мощных сэйвов, позволивших манкунианцам отстоять победный результат.

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Манчестер "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" 1:0
Гол: Рашфорд 38

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В статье: Давид де Хеа Манчестер Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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