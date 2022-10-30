Де Геа в ударе. Видео гола и обзор матча МЮ - Вест Хэм 1:0

На этой неделе в испанской прессе появилась расширенная заявка испанской сборной на предстоящий Чемпионат мира в Катаре. В ней не нашлось места для вратаря Давида де Хеа. В том, что Луис Энрике ошибается, голкипер попытался доказать в поединке против "Вест Хэма". МЮ забил всего один гол, поэтому много пришлось работать у своих ворот. Защита манкунианцев не всегда справлялась, поэтому роль первой скрипки на себя взял де Хеа, совершивший несколько мощных сэйвов, позволивших манкунианцам отстоять победный результат .

Чемпионат Англии, четырнадцатый тур. Манчестер "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" – "Вест Хэм" 1:0

Гол: Рашфорд 38