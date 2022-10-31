Два защитника Челси отправятся в Дубай на реабилитацию

Защитники "Челси" Уэсли Фофана и Рис Джеймс отправятся в Дубай, чтобы продолжить восстановительные работы после травм колена.

Оба игрока получили травму в матче Лиги чемпионов против "Милана". Фофана был вынужден покинуть поле во время домашней победы 5 октября (3:0), а Джеймс травмировался 11 октября на "Сан Сиро" (2:0).

Пресс-служба лондонского клуба сообщила, что футболистов отправляют в Дубай на реабилитацию. Их будет сопровождать сотрудник медицинского отдела "Челси".

Напомним, что Фофана и Джеймс игроки национальной сборной - Франции и Англии соответственно. Их участие на чемпионате мира-2022 в Катаре исключено.