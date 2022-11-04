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У Сона четыре перелома глазницы. Он может пропустить ЧМ в Катаре
Кореец получил травму в матче ЛЧ с "Марселем"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Операцию Сон Хын-Мина на орбитальной части лица перенесли с выходных на эту пятницу, сообщает The Telegraph. Это даст дополнительный день восстановления перед играми Южной Кореи на ЧМ в Катаре.
В результате столкновения с защитником "Марселя" Шанселем Мбемба в матче Лиги чемпионов (2:1) Сон получил 4 перелома глазницы. Он сразу же покинул поле.
До операции нельзя сказать, сыграет ли Сон на мундиале, но есть вероятность, что он будет успевать восстановиться к матчам чемпионата мира.
Корея сыграет свой первый матч на турнире 24-го ноября с Уругваем.
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