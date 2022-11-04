У Сона четыре перелома глазницы. Он может пропустить ЧМ в Катаре

Операцию Сон Хын-Мина на орбитальной части лица перенесли с выходных на эту пятницу, сообщает The Telegraph. Это даст дополнительный день восстановления перед играми Южной Кореи на ЧМ в Катаре.

В результате столкновения с защитником "Марселя" Шанселем Мбемба в матче Лиги чемпионов (2:1) Сон получил 4 перелома глазницы. Он сразу же покинул поле.

До операции нельзя сказать, сыграет ли Сон на мундиале, но есть вероятность, что он будет успевать восстановиться к матчам чемпионата мира.

Корея сыграет свой первый матч на турнире 24-го ноября с Уругваем.