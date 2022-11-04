  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. У Сона четыре перелома глазницы. Он может пропустить ЧМ в Катаре
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

У Сона четыре перелома глазницы. Он может пропустить ЧМ в Катаре

Англия
(1 голосов)

Кореец получил травму в матче ЛЧ с "Марселем"

У Сона четыре перелома глазницы. Он может пропустить ЧМ в Катаре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Операцию Сон Хын-Мина на орбитальной части лица перенесли с выходных на эту пятницу, сообщает The Telegraph. Это даст дополнительный день восстановления перед играми Южной Кореи на ЧМ в Катаре.

В результате столкновения с защитником "Марселя" Шанселем Мбемба в матче Лиги чемпионов (2:1) Сон получил 4 перелома глазницы. Он сразу же покинул поле.

До операции нельзя сказать, сыграет ли Сон на мундиале, но есть вероятность, что он будет успевать восстановиться к матчам чемпионата мира.

Корея сыграет свой первый матч на турнире 24-го ноября с Уругваем.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Катар Тоттенхэм (Лондон) Марсель Чемпионат мира 2022 Сон Хын Мин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
telegraph.co.uk

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Киев)
04.11.2022 в 21:03
Набираєте текст російською, а потім через гугл перекладаєте, бездарі. Тому "лицо" у вас перекладається не як "обличчя", а як "особа". "Операція на орбітальній частині особи" - це перл!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде