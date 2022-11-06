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Коул: Челси – самая успешная команда Англии за последние 20 лет. Арсенал еще ничего не добился
Считает, что скоро "аристократы" превзойдут современных "канониров"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник "Челси" Джо Коул сравнил "синих" с "Арсеналом":
“Я считаю, что “Арсенал” установил для себя высокие стандарты. Мне нравится то, что они делают, нравится, как играет “Арсенал” — а я давно не говорил такого. Мне нравится Микель Артета и то, что он делает, как настраивает команду. Мне нравятся их молодые футболисты. Пока что "Арсенал" ничего не достиг, но они на правильном пути.
Мы должны признать, что последние 20 лет "Челси" играл совсем на другом уровне. "Челси" – самая успешная команда страны за это время. Я чувствую, что “Челси” еще способен конкурировать и очень скоро превзойдет “Арсенал”, - сказал Коул.
Отметим, что после 12 сыгранных матчей текущего сезона АПЛ "Арсенал" на данный момент располагается на втором месте чемпионата, а "Челси" идет седьмым. Разрыв между командами составляет 10 очков.
Эти два коллектива сойдутся в личном противостоянии уже сегодня, 6 ноября, в 14:00 по Киеву.
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