  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Коул: Челси – самая успешная команда Англии за последние 20 лет. Арсенал еще ничего не добился
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коул: Челси – самая успешная команда Англии за последние 20 лет. Арсенал еще ничего не добился

Англия
(1 голосов)

Считает, что скоро "аристократы" превзойдут современных "канониров"

Коул: Челси – самая успешная команда Англии за последние 20 лет. Арсенал еще ничего не добился

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Челси" Джо Коул сравнил "синих" с "Арсеналом":

“Я считаю, что “Арсенал” установил для себя высокие стандарты. Мне нравится то, что они делают, нравится, как играет “Арсенал” — а я давно не говорил такого. Мне нравится Микель Артета и то, что он делает, как настраивает команду. Мне нравятся их молодые футболисты. Пока что "Арсенал" ничего не достиг, но они на правильном пути.

Мы должны признать, что последние 20 лет "Челси" играл совсем на другом уровне. "Челси" – самая успешная команда страны за это время. Я чувствую, что “Челси” еще способен конкурировать и очень скоро превзойдет “Арсенал”, - сказал Коул.

Отметим, что после 12 сыгранных матчей текущего сезона АПЛ "Арсенал" на данный момент располагается на втором месте чемпионата, а "Челси" идет седьмым. Разрыв между командами составляет 10 очков.

Эти два коллектива сойдутся в личном противостоянии уже сегодня, 6 ноября, в 14:00 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Джо Коул Арсенал (Лондон) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
The Sun

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде