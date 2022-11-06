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АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2. Негативная победа

Англия
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Ливерпуль только отбивался во втором тайме, но удержал победу

АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2. Негативная победа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

“Ливерпуль” впервые в сезоне побеждает в выездном матче Премьер-лиги. После досадных поражений “Ноттингем Форесту” и “Лидсу” команде Юргена Клоппа крайне необходимо было брать три очка в Лондоне, чтобы оставаться в борьбе за топ-4. И ей это удалось, хотя во втором тайме “Ливерпулю” было очень тяжело. Победа над “Тоттенхэмом” случилась весьма кстати. Помимо самих “шпор”, в воскресенье также проиграли конкуренты “Ливерпуля” за топ-4 “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.

С “Тоттенхэмом” происходит что-то невразумительное. В шестом матче подряд команда Антонио Конте крайне слабо проводит первый тайм, но затем преображается после перерыва. В четвертом матче АПЛ подряд “Тоттенхэм” уступал по ходу игры 0:2. Только в поединке с “Борнмутом” (3:2) ему удалось сделать камбэк. Все остальные матчи – поражения.

“Ливерпуль” начал матч лучше. Долгожданное возвращение после травмы центрбека Ибраима Конате позволило Тренту Александеру-Арнольду вернуться к своей рискованной и свободной манере игры, и в первом тайме ТАА выполнил несколько шикарных обостряющих передач на Нуньеса и Салаха.

Но первый гол в ворота Льориса пришел с другого фланга. Робертсон отправил мяч в штрафную, Нуньес, сначала показалось, неудачно принял мяч, но затем уругваец сориентировался и нашел передачей Салаха. В своей штрафной было пять игроков “Тоттенхэма”, но все они были пассивными наблюдателями эпизода.

“Шпоры” вынуждены были отвечать. Не повезло Перишичу – его удар приняла на себя штанга ворот “Ливерпуля”.

У “Тоттенхэма” было больше владения и инициативы, но в последней трети команда Антонио Конте принимала неправильные решения.

А затем “Тоттенхэм” на ровном месте пропустил второй гол. Алиссон далеко выбил мяч вперед, Дайер ссобирался сделать перехват, и дать пас головой Льорису, но получилась скидка на Салаха. Египтянин не растерялся и уложил мяч в ворота. 2:0.

Свист на трибунах, ситуация оставляла желать лучшего. Но “Тоттенхэм” сдаваться не собирался.

После перерыва “Тоттенхэм” выполнил 11 ударов против четырех у “Ливерпуля”, Перишич снова поразил каркас ворот, мяч разминулся в сантиметрах от ворот после удара Кейна головой. “Ливерпуль” ответил выстрелом Нуньеса в перекладину.

Команда Клоппа явно действовала вторым номером, и как губка впитывала в себя давление “Тоттенхэма”. Тренер “Ливерпуля” не стесняясь проводил замены на усиление защиты, к концу игры сняв всех трех форвардов.

Конте не мог выпустить восстановившегося Деяна Кулушевски не весь матч, и швед получил только чуть больше 20 минут. Возможно игра сложилась бы по-другому, если бы он начал игру в старте. Как только Кулушевски появился на поле, в атакующей игре “Тоттенхэма” появилось больше изобретательности и именно шведский вингер дал результативный пас на Кейна.

Забить второй мяч и хотя бы свести игру вничью “Тоттенхэму” не удалось, хотя такой результат был справедливым.

“Тоттенхэм” проиграл, но остался в первой четверке, “Ливерпуль” восьмой, но уже ближе к еврокубковой зоне.

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 1:2

Голы: Кейн 70 – Салах 11, Салах 40

“Тоттенхэм”: Льорис – Эмерсон (Доэрти 68), Дайер, Лангле, Дэвис, Сессеньон (Кулушевски 68) – Бентанкур, Биссума (Моура 89), Хейбьерг – Кейн, Перишич

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Хендерсон 74), Фабиньо, Тьяго – Салах (Окслейд-Чемберлен 90+2), Фирмино (Джонс 74), Нуньес (Гомес 87)

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В статье: Юрген Клопп Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах
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