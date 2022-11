АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2. Негативная победа

“Ливерпуль” впервые в сезоне побеждает в выездном матче Премьер-лиги. После досадных поражений “Ноттингем Форесту” и “Лидсу” команде Юргена Клоппа крайне необходимо было брать три очка в Лондоне, чтобы оставаться в борьбе за топ-4. И ей это удалось, хотя во втором тайме “Ливерпулю” было очень тяжело. Победа над “Тоттенхэмом” случилась весьма кстати. Помимо самих “шпор”, в воскресенье также проиграли конкуренты “Ливерпуля” за топ-4 “Челси” и “Манчестер Юнайтед”.

С “Тоттенхэмом” происходит что-то невразумительное. В шестом матче подряд команда Антонио Конте крайне слабо проводит первый тайм, но затем преображается после перерыва. В четвертом матче АПЛ подряд “Тоттенхэм” уступал по ходу игры 0:2. Только в поединке с “Борнмутом” (3:2) ему удалось сделать камбэк. Все остальные матчи – поражения.

“Ливерпуль” начал матч лучше. Долгожданное возвращение после травмы центрбека Ибраима Конате позволило Тренту Александеру-Арнольду вернуться к своей рискованной и свободной манере игры, и в первом тайме ТАА выполнил несколько шикарных обостряющих передач на Нуньеса и Салаха.

Но первый гол в ворота Льориса пришел с другого фланга. Робертсон отправил мяч в штрафную, Нуньес, сначала показалось, неудачно принял мяч, но затем уругваец сориентировался и нашел передачей Салаха. В своей штрафной было пять игроков “Тоттенхэма”, но все они были пассивными наблюдателями эпизода.

Classic @MoSalah against Spurs ????



???? He had the most shots on target (3), big chances (2) and touches in Spurs' box for Liverpool (9)



???? He boasts 19 goal involvements in 20 matches this season



???? He's now scored at 24 different away #PL stadiums for Liverpool#TOTLIV pic.twitter.com/syZHhmrTec — Premier League (@premierleague) November 6, 2022

“Шпоры” вынуждены были отвечать. Не повезло Перишичу – его удар приняла на себя штанга ворот “Ливерпуля”.

У “Тоттенхэма” было больше владения и инициативы, но в последней трети команда Антонио Конте принимала неправильные решения.

А затем “Тоттенхэм” на ровном месте пропустил второй гол. Алиссон далеко выбил мяч вперед, Дайер ссобирался сделать перехват, и дать пас головой Льорису, но получилась скидка на Салаха. Египтянин не растерялся и уложил мяч в ворота. 2:0.

Свист на трибунах, ситуация оставляла желать лучшего. Но “Тоттенхэм” сдаваться не собирался.

Should a penalty have been awarded for this challenge????? pic.twitter.com/nyeXJHPkcY — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 6, 2022

После перерыва “Тоттенхэм” выполнил 11 ударов против четырех у “Ливерпуля”, Перишич снова поразил каркас ворот, мяч разминулся в сантиметрах от ворот после удара Кейна головой. “Ливерпуль” ответил выстрелом Нуньеса в перекладину.

Команда Клоппа явно действовала вторым номером, и как губка впитывала в себя давление “Тоттенхэма”. Тренер “Ливерпуля” не стесняясь проводил замены на усиление защиты, к концу игры сняв всех трех форвардов.

Конте не мог выпустить восстановившегося Деяна Кулушевски не весь матч, и швед получил только чуть больше 20 минут. Возможно игра сложилась бы по-другому, если бы он начал игру в старте. Как только Кулушевски появился на поле, в атакующей игре “Тоттенхэма” появилось больше изобретательности и именно шведский вингер дал результативный пас на Кейна.

Забить второй мяч и хотя бы свести игру вничью “Тоттенхэму” не удалось, хотя такой результат был справедливым.

“Тоттенхэм” проиграл, но остался в первой четверке, “Ливерпуль” восьмой, но уже ближе к еврокубковой зоне.

FT: Liverpool stop the rot with a huge win in the league



Conte and Spurs will be wondering how they didn't get a point at the very least.#TelegraphFootball #TOTLIV — Telegraph Football (@TeleFootball) November 6, 2022

Чемпионат Англии, пятнадцатый тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 1:2

Голы: Кейн 70 – Салах 11, Салах 40

“Тоттенхэм”: Льорис – Эмерсон (Доэрти 68), Дайер, Лангле, Дэвис, Сессеньон (Кулушевски 68) – Бентанкур, Биссума (Моура 89), Хейбьерг – Кейн, Перишич

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Эллиотт (Хендерсон 74), Фабиньо, Тьяго – Салах (Окслейд-Чемберлен 90+2), Фирмино (Джонс 74), Нуньес (Гомес 87)

