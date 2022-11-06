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Полузащитник Астон Виллы в одном матче сумел забить гол, автогол, и сделать ассист. Это лишь 4 случай в истории лиги
Редкостное достижение Джейкоба Рэмзи
Фото: The42
Полузащитник бирмингемской "Астон Виллы" Джейкоб Рэмзи в матче 15-го тура АПЛ против "Ман Юнайтед" повторил редкое достижение. До него подобное удавалось лишь трём игрокам за всю историю АПЛ.
Рэмзи сумел забить, сделать ассист и забить в свои ворота. В итоге "Астон Вилла" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:1. В последний раз подобный перформанс выдавал более 10 лет назад Гарет Бэйл.
В 2012 году валлиец помог "Тоттенхэму" победить в матче против "Ливерпуля" со счетом 2:1. В том же 2012 году Уэйн Руни совершил подобное в матче "МЮ" со "Сток Сити". "Манчестер" победил 4:2. А впервые забить в свои ворота, в чужие, и сделать ассист удалось Кевину Дэвису в 2008 году. Игрок "Болтона" сделал это в игре против "Астон Виллы".
???? Jacob Ramsey v Man Utd, 2022— Premier League (@premierleague) November 6, 2022
✅ Gareth Bale v Liverpool, 2012
✅ Wayne Rooney v Stoke, 2012
✅ Kevin Davies v Aston Villa, 2008@JacobRamsey28 becomes just the fourth player to score, assist and score an own goal in a #PL match ???? pic.twitter.com/66CZa33Loc
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