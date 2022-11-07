Официально: Саутгемптон уволил главного тренера

Пресс-служба "Саутгемптона" может официально подтвердить, что руководство клуба приняло решение уволить главного тренера первой мужской команды Ральфа Хазенхюттля.

Рубен Сельес временно возглавит "святых". В ближайшее время клуб объявит о постоянной замене.

55-летний австрийский специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ (18-я позиция). Хазенхюттль тренировал "Саутгемптон" с декабря 2018 года.