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Официально: Саутгемптон уволил главного тренера
Выпускник школы Рангника
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Пресс-служба "Саутгемптона" может официально подтвердить, что руководство клуба приняло решение уволить главного тренера первой мужской команды Ральфа Хазенхюттля.
Рубен Сельес временно возглавит "святых". В ближайшее время клуб объявит о постоянной замене.
55-летний австрийский специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ (18-я позиция). Хазенхюттль тренировал "Саутгемптон" с декабря 2018 года.
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