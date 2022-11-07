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Официально: Саутгемптон уволил главного тренера

Англия
(1 голосов)

Выпускник школы Рангника

Официально: Саутгемптон уволил главного тренера

Getty__Images

Новина українською

Пресс-служба "Саутгемптона" может официально подтвердить, что руководство клуба приняло решение уволить главного тренера первой мужской команды Ральфа Хазенхюттля.

Рубен Сельес временно возглавит "святых". В ближайшее время клуб объявит о постоянной замене.

55-летний австрийский специалист был уволен в связи с неудовлетворительными результатами команды, которая набрав лишь 12 очков в стартовых 14 турах, идет в зоне вылета АПЛ (18-я позиция). Хазенхюттль тренировал "Саутгемптон" с декабря 2018 года.

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В статье: "Саутгемптон" Ральф Хазенхюттль
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Источник:
Southampton FC

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