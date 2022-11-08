Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Челси рассчитывает восстановиться к ЧМ в Катаре
Рис может помочь национальной команде
Фото: TEAMtalk
Защитник "Челси" Рис Джеймс может быть готов к участию чемпионата мира-2022 в Катаре. Такой информацией делится журналист Энди Диллон.
22-летний футболист выбыл из строя с тех пор, как получил травму в выездном матче Лиги чемпионов с "Миланом" (2:0). Изначально ожидалось, что Рис не выйдет на поле в 2022 году. Однако теперь ситуация меняется.
По информации источника, Джеймс может быть в форме через три недели, а это значит, что он сможет помочь сборной Англии. Решение остается за наставником национальной команды. Не исключено, что он все же возьмет защитника в Катар.
Напомним, ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября. Сборная Англии сыграет в одной группе с Ираном, США и Уэльсом.
Популярное сейчас
- Зеленский: На Донетчине земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов
- УЕФА утвердил дату и время начала матчей Шахтера и Днепра-1 в еврокубках
- Конфликт с Хави, Лапортой и самим собой: три причины, почему Жерар Пике завершает карьеру
- СМИ: Тоттенхэм достиг договоренности о трансфере Малиновского
- Красотка дня. Прелестная жена лидера Днепра-1 Александра Пихаленка. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО