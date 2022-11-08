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Защитник Челси рассчитывает восстановиться к ЧМ в Катаре

Англия
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Рис может помочь национальной команде

Защитник Челси рассчитывает восстановиться к ЧМ в Катаре

Фото: TEAMtalk

Новина українською

Защитник "Челси" Рис Джеймс может быть готов к участию чемпионата мира-2022 в Катаре. Такой информацией делится журналист Энди Диллон.

22-летний футболист выбыл из строя с тех пор, как получил травму в выездном матче Лиги чемпионов с "Миланом" (2:0). Изначально ожидалось, что Рис не выйдет на поле в 2022 году. Однако теперь ситуация меняется.

По информации источника, Джеймс может быть в форме через три недели, а это значит, что он сможет помочь сборной Англии. Решение остается за наставником национальной команды. Не исключено, что он все же возьмет защитника в Катар.

Напомним, ЧМ-2022 стартует уже 20 ноября. Сборная Англии сыграет в одной группе с Ираном, США и Уэльсом.

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В статье: Англия Челси (Лондон) Чемпионат Мира-2022 Рис Джеймс
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Источник:
The Sun

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