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Манчестер Сити – Челси 2:0. Расстановка сил очевидна, плюс у Эдерсона есть хороший дублер
Бодрый футбол на "Этихаде"
Getty Images / Global Images Ukraine
Кубок Английской футбольной лиги. 1/16 финала
Стадион: "Этихад" (Манчестер)
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
"Манчестер Сити" – "Челси" 2:0
Голы: Марез (53), Альварес (58)
"Манчестер Сити": Ортега – Луис, Диаш, Ляпорт (Аке, 81), Гомес – Родри (Филлипс, 50), Гюндоган (Силва, 50) – Марез, Палмер, Грилиш – Альварес
"Челси": Менди – Чалоба (Аспиликуэта, 69), Кулибали, Кукурелья – Лофтус-Чик, Ковачич, Закариа (Галлахер, 68), Холл (Хавертц, 75) – Зиеш (Стерлинг, 68), Броя (Маунт, 68), Пулишич
Предупреждения: Грилиш (89) – Кулибали (18), Чалоба (52), Аспиликуэта (89)
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