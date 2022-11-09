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Манчестер Сити – Челси 2:0. Расстановка сил очевидна, плюс у Эдерсона есть хороший дублер

Англия
(1 голосов)

Бодрый футбол на "Этихаде"

Манчестер Сити – Челси 2:0. Расстановка сил очевидна, плюс у Эдерсона есть хороший дублер

Getty Images / Global Images Ukraine

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Английской футбольной лиги. 1/16 финала

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Манчестер Сити" – "Челси" 2:0

Голы: Марез (53), Альварес (58)

"Манчестер Сити": Ортега – Луис, Диаш, Ляпорт (Аке, 81), Гомес – Родри (Филлипс, 50), Гюндоган (Силва, 50) – Марез, Палмер, Грилиш – Альварес

"Челси": Менди – Чалоба (Аспиликуэта, 69), Кулибали, Кукурелья – Лофтус-Чик, Ковачич, Закариа (Галлахер, 68), Холл (Хавертц, 75) – Зиеш (Стерлинг, 68), Броя (Маунт, 68), Пулишич

Предупреждения: Грилиш (89) – Кулибали (18), Чалоба (52), Аспиликуэта (89)

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В статье: Хосеп Гвардиола Кубок английской лиги Челси (Лондон) Кубок Лиги Манчестер Сити Рияд Марез Грэм Поттер Хулиан Альварес
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