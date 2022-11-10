Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси может подписать крайнего защитника Интера из-за травмы Джеймса
Дамфрис в "Челси", Гозенс в "Байер"...
Фото: twitter.com/Inter
"Челси" интересуется крайним защитником "Интера" Дензелом Дамфрисом, сообщает CaughtOffside со ссылкой на Фабрицио Романо. "Лондонцы" могут подписать защитника уже зимой из-за травмы Риса Джеймса.
"Синие" хотели подписать нидерландского защитника ещё прошлым летом, но тогда он предпочел остаться в Италии.
"Нерадзурри" хотят за защитника 30 миллионов евро. С читается, что зимой сделку осуществить будет сложно.
В этом сезоне Дензел провел за "Интер" 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 25 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Минай – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Один из лидеров второй лиги прекратил отношения с самым успешным тренером в его истории
- Переговоры по Мудрику, Золотая бутса Левандовски и поломанный Бензема. Главные новости за 9 ноября
- Реакция на жеребьевку ЛЧ? Fenway Sports Group выставила Ливерпуль на продажу
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО