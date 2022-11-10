Челси может подписать крайнего защитника Интера из-за травмы Джеймса

"Челси" интересуется крайним защитником "Интера" Дензелом Дамфрисом, сообщает CaughtOffside со ссылкой на Фабрицио Романо. "Лондонцы" могут подписать защитника уже зимой из-за травмы Риса Джеймса.

"Синие" хотели подписать нидерландского защитника ещё прошлым летом, но тогда он предпочел остаться в Италии.

"Нерадзурри" хотят за защитника 30 миллионов евро. С читается, что зимой сделку осуществить будет сложно.

В этом сезоне Дензел провел за "Интер" 19 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего защитника в 25 миллионов евро.