Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ман Юнайтед намерены избавиться от Магуайра летом. Его купили за 80 миллионов три года назад
Тен Хаг намерен инвестировать деньги от продажи Харри в обновление состава
Фото: Eurosport
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг намерен избавиться от капитана команды Харри Магуайра уже следующим летом. Как сообщает The Guardian, клуб будет рассматривать любые предложения за защитника.
Магуайр был приобретен "Ман Юнайтед" лишь три года назад у "Лестера" за 80 миллионов фунтов. Несмотря на это, менеджмент команды готов пойти на значительные финансовые потери, лишь бы избавиться от него.
Издание также сообщает, что вырученные средства от продажи Харри пойдут на обновление состава клуба. Более того, Тен Хаг также готов отпустить летом полузащитника Фреда, чей контракт истечет в июне. Клуб не будет использовать опцию продления на год.
Популярное сейчас
- Результативная ничья в Демидове, Полесье снова побеждает. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Чемпионат мира 2022: все результаты и расписание, таблицы, где смотреть
- Екатерина Монзуль вышла на поединок Шахтер – Заря с арбузом вместо мяча
- Конкурент для Арсенала. Самый богатый клуб Англии решил купить Мудрика
- Империя наносит ответный удар. Ванда Нара снялась в откровенном клипе своего любовника. ВИДЕО
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО