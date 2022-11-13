Ман Юнайтед намерены избавиться от Магуайра летом. Его купили за 80 миллионов три года назад

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг намерен избавиться от капитана команды Харри Магуайра уже следующим летом. Как сообщает The Guardian, клуб будет рассматривать любые предложения за защитника.

Магуайр был приобретен "Ман Юнайтед" лишь три года назад у "Лестера" за 80 миллионов фунтов. Несмотря на это, менеджмент команды готов пойти на значительные финансовые потери, лишь бы избавиться от него.

Издание также сообщает, что вырученные средства от продажи Харри пойдут на обновление состава клуба. Более того, Тен Хаг также готов отпустить летом полузащитника Фреда, чей контракт истечет в июне. Клуб не будет использовать опцию продления на год.