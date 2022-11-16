Бывший полузащитник Тоттенхэма завершил карьеру игрока в 35 лет

Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Аарон Леннон принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 35 лет.

"Я наконец решил, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. После взвешивания всех вариантов я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье.

Это было очень трудное решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста, и последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были потрясающими.

Я очень взволнован следующей главой в моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Футбольный мир, спасибо от всего сердца", – написал он в Twitter.