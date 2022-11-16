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Бывший полузащитник Тоттенхэма завершил карьеру игрока в 35 лет

Англия
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Англичанин повесил бутсы на гвоздь

Бывший полузащитник Тоттенхэма завершил карьеру игрока в 35 лет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Аарон Леннон принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 35 лет.

"Я наконец решил, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. После взвешивания всех вариантов я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье.

Это было очень трудное решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста, и последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были потрясающими.

Я очень взволнован следующей главой в моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Футбольный мир, спасибо от всего сердца", – написал он в Twitter.

Леннон дебютировал за "Лидс" в сезоне 2003/04, в возрасте 16 лет и 129 дней и стал самым молодым на тот момент игроком в истории АПЛ. Однако там он долго не задержался и в 2005 году оказался в "Тоттенхэме". В составе шпор он провел 364 матча в течение десяти лет. На клубном уровне он также поиграл за "Эвертон", "Кайсериспор" и "Бернли".

В футболке национальной сборной Англии сыграл 22 матча с 2006 по 2013 годы.

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В статье: Аарон Леннон
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