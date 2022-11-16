Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бывший полузащитник Тоттенхэма завершил карьеру игрока в 35 лет
Англичанин повесил бутсы на гвоздь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Англии Аарон Леннон принял решение завершить карьеру игрока в возрасте 35 лет.
"Я наконец решил, что пришло время повесить бутсы на гвоздь. После взвешивания всех вариантов я не почувствовал, что они подходят мне и моей молодой семье.
Это было очень трудное решение, потому что футбол был моей жизнью с трехлетнего возраста, и последние 20 лет, когда я играл на самом высоком профессиональном уровне, были потрясающими.
Я очень взволнован следующей главой в моей жизни и буду проводить гораздо больше времени со своими близкими. Футбольный мир, спасибо от всего сердца", – написал он в Twitter.
Леннон дебютировал за "Лидс" в сезоне 2003/04, в возрасте 16 лет и 129 дней и стал самым молодым на тот момент игроком в истории АПЛ. Однако там он долго не задержался и в 2005 году оказался в "Тоттенхэме". В составе шпор он провел 364 матча в течение десяти лет. На клубном уровне он также поиграл за "Эвертон", "Кайсериспор" и "Бернли".
В футболке национальной сборной Англии сыграл 22 матча с 2006 по 2013 годы.
November 15, 2022
Популярное сейчас
- Урожай крылатых ракет и стабильность по личному составу. Генштаб опубликовал потери россиян за 15.11
- Реал Фарму возглавил опытный специалист
- Официально. Кристофер Нкунку не сыграет на чемпионате мира из-за травмы
- Арсенал имеет договоренность с Шахтером о трансфере Мудрика, - источник
- "Мой друг, ты легенда!". Неймар похвалил украинского киберспортсмена, который перед этим показал средний палец болельщикам
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
Новости по теме
- 22:45 Прогнозы на футбол Old Firm. Селтик – Рейнджерс. Анонс и прогноз матча чемпионата Шотландии на 02.02.22
- 00:07 Зарубежные АПЛ. Манчестер Юнайтед – Бернли 3:1. Результативный дубль Роналду приносит уверенную победу
- 14:02 Прогнозы на футбол Финиш легкого графика для лидера. Челси – Бернли. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 06.11.2021