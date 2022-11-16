Экс-капитан Челси завершил профессиональную карьеру

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Гари Кэхилл объявил о завершение футбольной карьеры. Кэхилл повесил бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет.

В составе лондонского клуба защитник по два раза выигрывал чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу Европы. В сезоне 2011/12 вместе с "синими" он становился обладателем Лиги чемпионов. В общей сложности он провел 290 матчей за "Челси", в которых забил 25 голов и отметился 7 результативными передачами.

Последним его клубом был "Борнмут", за который он отыграл 22 поединка. Также в карьере футболиста были такие команды, как "Астон Вилла", "Бернли", "Шеффилд Юнайтед", "Болтон" и "Кристал Пэлас". В составе национальной сборной Англии Гари сумел забить 5 мячей в 61 встрече.