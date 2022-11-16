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Лингард: Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно

Англия
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У Джесси есть опыт в конфликтах с "Юнайтед"

Лингард: Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно

Фото: twitter.com/ManUtd

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Хавбек "Ноттингем Форрест" Джесси Лингард прокомментировал конфликт между Криштиану Роналду и "Манчестер Юнайтед". "Я по-прежнему поддерживаю клуб", – приводит его слова Manchester Evening News.

"Я смог найти выход из своей ситуации в "Манчестер Юнайтед". К тому же мы не выносили все на публику и в итоге остались в хороших отношениях. Я по-прежнему поддерживаю клуб.

Но я не знаю, что случилось между Роналду и тренером, да и не мне об этом рассуждать. Это дела Криштиану.

Футбол порой безумен. Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно. Но я не могу комментировать происходящее", – сказал Лингард.

Напомним, что Лингард также имел конфликт с "Юнайтед". Перед началом прошлого сезона ему пообещали игровое время, но к зиме стало понятно, что англичанин даже с замены играет мало.

Когда хавбек принял решение об уходе зимой, его вновь не отпустили. В итоге прошлым летом он покинул клуб по окончанию контракта.

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В статье: Криштиану Роналду Джесси Лингард Манчестер Юнайтед
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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