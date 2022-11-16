Лингард: Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно

Хавбек "Ноттингем Форрест" Джесси Лингард прокомментировал конфликт между Криштиану Роналду и "Манчестер Юнайтед". "Я по-прежнему поддерживаю клуб", – приводит его слова Manchester Evening News.

"Я смог найти выход из своей ситуации в "Манчестер Юнайтед". К тому же мы не выносили все на публику и в итоге остались в хороших отношениях. Я по-прежнему поддерживаю клуб.

Но я не знаю, что случилось между Роналду и тренером, да и не мне об этом рассуждать. Это дела Криштиану.

Футбол порой безумен. Роналду – величайший игрок на свете. Ему больно. Но я не могу комментировать происходящее", – сказал Лингард.