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ПСЖ и Ювентус интересуются полузащитником Ливерпуля

Англия
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Английский клуб хочет удержать игрока

ПСЖ и Ювентус интересуются полузащитником Ливерпуля

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"ПСЖ" и "Ювентус" заинтересованы в подписании полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, пишет Goal.com. По информации источника, клубы хотят подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента.

Действующее соглашение Кейта с английским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Руководство клуба намерено продлить контракт с игроком, однако сам Наби недоволен количеством игрового времени. По данным Transfermakt игрок оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за "Ливерпуль" в одном матче, в котором вышел на замену.

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В статье: Ювентус (Турин) Ливерпуль Пари Сен-Жермен (Париж) Наби Кейта
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