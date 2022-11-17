ПСЖ и Ювентус интересуются полузащитником Ливерпуля

"ПСЖ" и "Ювентус" заинтересованы в подписании полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта, пишет Goal.com. По информации источника, клубы хотят подписать футболиста следующим летом на правах свободного агента.

Действующее соглашение Кейта с английским клубом рассчитано до лета 2023 года.

Руководство клуба намерено продлить контракт с игроком, однако сам Наби недоволен количеством игрового времени. По данным Transfermakt игрок оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний полузащитник сыграл за "Ливерпуль" в одном матче, в котором вышел на замену.