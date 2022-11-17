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Роналду о Сульшере: Было приятно работать с ним. Трудно встать на место Фергюсона, но он проделал хорошую работу
Единственный тренер "Юнайтед", который подошел Роналду после возвращения
Фото: twitter.com/ManUtd
Криштиану Роналду рассказал свое отношение к Оле-Гуннару Сульшеру в своем интервью Пирсу Моргану. "Оле для меня – топ-личность", – приводит его слова MEN.
"Я люблю Сульшера. Я думаю, что он был топ-личностью, ведь то, что я храню в своем сердце о других людях – это их сердца.
И Оле для меня – топ-личность... Это трудно. Трудно встать на место сэра Алекса Фергюсона, но я думаю, что он проделал хорошую работу.
Нужно гораздо больше времени. Но я не сомневаюсь, что в будущем он станет отличным тренером.
Это был хороший опыт. Мне было очень приятно работать с ним даже в течение короткого периода", – сказал Роналду.
Ранее Криштиану заявил, что Ральф Рангник не должен был тренировать "Юнайтед", а тен Хага он не уважает, потому что менеджер не уважает его.
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