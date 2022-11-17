Роналду о Сульшере: Было приятно работать с ним. Трудно встать на место Фергюсона, но он проделал хорошую работу

Криштиану Роналду рассказал свое отношение к Оле-Гуннару Сульшеру в своем интервью Пирсу Моргану. "Оле для меня – топ-личность", – приводит его слова MEN.

"Я люблю Сульшера. Я думаю, что он был топ-личностью, ведь то, что я храню в своем сердце о других людях – это их сердца.

И Оле для меня – топ-личность... Это трудно. Трудно встать на место сэра Алекса Фергюсона, но я думаю, что он проделал хорошую работу.

Нужно гораздо больше времени. Но я не сомневаюсь, что в будущем он станет отличным тренером.

Это был хороший опыт. Мне было очень приятно работать с ним даже в течение короткого периода", – сказал Роналду.

Ранее Криштиану заявил, что Ральф Рангник не должен был тренировать "Юнайтед", а тен Хага он не уважает, потому что менеджер не уважает его.