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Гвардиола рассказал, когда будет готов вернуться в Барселону

Англия
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Гвардиола рассказал, когда будет готов вернуться в Барселону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался на тему возможного возвращения в родную "Барселону".

"Если бы это было необходимо, я бы вернулся в "Барселону", но это не тот случай. Пеп ушел, а клуб продолжил побеждать. Ничто не сравнится с "Барселоной".

Если нам однажды придется воссоединиться, то мы сделаем это, но только естественным образом. Сейчас очередь других людей".

Напомним, 51-летний Гвардиола выступал за "Барсу" как игрок в 1990-2001 годах, а в 2008-12 годах был ее тренером, выиграв на этом посту 14 трофеев, среди которых 2 Лиги чемпионов.

Совсем недавно Пеп подписал новый контракт с "Ман Сити" до 2025 года.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Sport.es

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