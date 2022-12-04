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Арсенал в первом спарринге после паузы проиграл Уотфорду. Зинченко не было даже в заявке

Англия
(2 голосов)

"Канониры" забили первыми

Арсенал в первом спарринге после паузы проиграл Уотфорду. Зинченко не было даже в заявке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 3 декабря, "Арсенал" и "Уотфорд" провели товарищеский поединок за закрытыми дверями. Это был первый матч подопечных Артеты после начала международной паузы.

Хотя и "канониры" забили первыми, однако в итоге уступили с разницей в два гола.

"Арсенал" с первых минут вышел составом, в котором находились игроки первой команды, но после перерыва на поле вышли футболисты дубля.

Отметим, что в заявку на игру не попал украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко. Клуб не сообщил, почему Артета принял такое решение.

"Арсенал" - "Уотфорд" 2:4

Голы: Маркиньюс 28, Нкетиа 39 – Дэвис 36, 50, Асприлья 59, Педру Жоау 77

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В статье: Арсенал (Лондон) Уотфорд Александр Зинченко
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