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Арсенал в первом спарринге после паузы проиграл Уотфорду. Зинченко не было даже в заявке
"Канониры" забили первыми
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 3 декабря, "Арсенал" и "Уотфорд" провели товарищеский поединок за закрытыми дверями. Это был первый матч подопечных Артеты после начала международной паузы.
Хотя и "канониры" забили первыми, однако в итоге уступили с разницей в два гола.
"Арсенал" с первых минут вышел составом, в котором находились игроки первой команды, но после перерыва на поле вышли футболисты дубля.
Отметим, что в заявку на игру не попал украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко. Клуб не сообщил, почему Артета принял такое решение.
"Арсенал" - "Уотфорд" 2:4
Голы: Маркиньюс 28, Нкетиа 39 – Дэвис 36, 50, Асприлья 59, Педру Жоау 77
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