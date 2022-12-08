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Тайсон Фьюри удивил выбором спарринг-партнера. Это легенда МЮ

Англия
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Британец выбрал известного в прошлом футболиста

Тайсон Фьюри удивил выбором спарринг-партнера. Это легенда МЮ

Фото: The Guardian

Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) назвал имя спарринг-партнера накануне поединка с Александром Усиком (20-0, 13 KO):

"Руни – настоящая легенда. Я рос, глядя на него. Надеюсь, в будущем нам удастся поспаринговать. Мне нужен кто поменьше, чтобы подготовиться к Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери мне."

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В статье: Тайсон Фьюри
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