Тайсон Фьюри удивил выбором спарринг-партнера. Это легенда МЮ

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) назвал имя спарринг-партнера накануне поединка с Александром Усиком (20-0, 13 KO):

"Руни – настоящая легенда. Я рос, глядя на него. Надеюсь, в будущем нам удастся поспаринговать. Мне нужен кто поменьше, чтобы подготовиться к Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери мне."