Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тайсон Фьюри удивил выбором спарринг-партнера. Это легенда МЮ
Британец выбрал известного в прошлом футболиста
Фото: The Guardian
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) назвал имя спарринг-партнера накануне поединка с Александром Усиком (20-0, 13 KO):
"Руни – настоящая легенда. Я рос, глядя на него. Надеюсь, в будущем нам удастся поспаринговать. Мне нужен кто поменьше, чтобы подготовиться к Усику. Уэйн, если ты слушаешь, набери мне."
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Сборная Испании назвала имя нового главного тренера
- Роналду угрожал покинуть сборную на ЧМ-2022 - Португалия сделала заявление
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Известно, почему лидер сборной Англии был вынужден экстренно покинуть Катар и вернуться домой
- Красотка дня. Соблазнительная девушка форварда сборной Австралии. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн