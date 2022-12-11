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Роберто Фирмино может летом перейти в клуб из Саудовской Аравии

Англия
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Ранее эту команду связывали с Криштиану Роналду

Роберто Фирмино может летом перейти в клуб из Саудовской Аравии

Фото: Rousing The Kop

UA-Футбол
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Бразильский форвард Роберто Фирмино может покинуть английский "Ливерпуль" уже следующим летом. Контракт игрока заканчивается всего через шесть месяцев. Клуб ведет с игроком переговоры о продлении договора.

Однако, как сообщает издание Mirror, к Фирмино проявляет интерес "Аль-Насср" из Саудовской Аравии. Именно с этим клубом ранее связывали португальского форварда Криштиану Роналду, разорвавшего контракт с "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне Роберто Фирмино сыграл 21 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, забив девять голов и сделав четыре ассиста. Бразилец перешел в клуб летом 2015 года из "Хоффенхайма" за 41 млн евро. С тех пор Роберто провел 348 игр за "Ливерпуль".

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В статье: Аль-Наср Ливерпуль Роберто Фирмино
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