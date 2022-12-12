Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нападающий Ливерпуля не поможет команде до марта
У футболиста случился рецидив травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" Луис Диаз из-за повреждения может пропустить гораздо больше времени, чем первоначально ожидалось. 25-летний футболист почувствовал дискомфорт во время тренировки. У него случился рецидив травмы полученной ранее.
Как сообщает MundoDeportivo, возвращение Диаза может состояться лишь в марте. Более того, его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" исключено (21 февраля).
Напомним, что недавно Луис восстановился после повреждения, из-за которого он не играл с октября. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 результативные передачи.
.
Популярное сейчас
- Судья, которого раскритиковал Месси, больше не будет судить матчи ЧМ-2022
- Куча танков и больше полутысячи ликвидированных оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 11.12
- На место Саутгейта в сборной Англии есть четыре кандидата
- Тайсон Фьюри удивил выбором спарринг-партнера. Это легенда МЮ
- В Украине родилась девочка с именем Джавелина Хаймарсовна. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
Новости по теме
- 08:10 Зарубежные Без них будет грустно: символическая сборная звезд, которые пропустят Чемпионат мира
- 23:23 Зарубежные Мане – второй, де Брюйне – третий, а Левандовский – четвертый в рейтинге номинантов на Золотой мяч
- 19:30 Зарубежные Влахович выше Роналду. А также Кейн, Диаз, Каземиро и Ван Дейк разместились с 21-го по 16-е места в рейтинге Золотого мяча