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Нападающий Ливерпуля не поможет команде до марта

Англия
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У футболиста случился рецидив травмы

Нападающий Ливерпуля не поможет команде до марта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Луис Диаз из-за повреждения может пропустить гораздо больше времени, чем первоначально ожидалось. 25-летний футболист почувствовал дискомфорт во время тренировки. У него случился рецидив травмы полученной ранее.

Как сообщает MundoDeportivo, возвращение Диаза может состояться лишь в марте. Более того, его участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала" исключено (21 февраля).

Напомним, что недавно Луис восстановился после повреждения, из-за которого он не играл с октября. В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и выполнил 3 результативные передачи.

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В статье: Ливерпуль Луис Диаз
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Источник:
Mundo Deportivo

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