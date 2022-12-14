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Ришарлисон рискует пропустить месяц из-за травмы, полученной на ЧМ-2022

Англия
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Бразилец травмировался на разминке перед матчем с Хорватией

Ришарлисон рискует пропустить месяц из-за травмы, полученной на ЧМ-2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон получил травму во время чемпионата мира-2022.

По информации Evening Standard, форвард повредил подколенное сухожилие на разминке перед матчем 1/4 финала Мундиаля против сборной Хорватии (1:1, 2:4 пенальти). Несмотря на это, Ришарлисон вышел на поле в стартовом составе и отыграл 84 минуты.

Футболист вернулся в расположение лондонского клуба на неделю раньше запланированного срока, чтобы пройти медицинское обследование. В клубе опасаются, что бразилец может пропустить не менее месяца.

Ришарлисон забил 3 гола в 4 матчах на чемпионате мира. В текущем сезоне АПЛ у него ни одного забитого мяча в 10 встречах.

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В статье: Бразилия Тоттенхэм (Лондон) Чемпионат Мира-2022 Ришарлисон
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Источник:
Evening Standard

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