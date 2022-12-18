Гвардиола: Сейчас в Манчестер Сити 4-5 футболистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал кадровое состояние команды:

“Сейчас у нас 4-5 футболистов. Нам придется подождать и посмотреть, в каком состоянии вернутся другие. Но у нас просто нет игроков, потому что большие мозги футбола составили это расписание, у нас дальше матч с "Ливерпулем" 22 декабря.

Некоторые игроки возвращаются сейчас, другие в течение нескольких дней. Шаг за шагом они снова присоединятся к своим одноклубникам. Аке, Лапорт и Родри возвращаются, а затем игроки сборных Англии и Португалии.

Мы все очень рады Альваресу. Он сыграет в финале, отдохнет несколько дней и вернется к нам”, - сказал Гвардиола.