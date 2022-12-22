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Контракт заканчивается летом. Один из лидеров Челси рассказал о своем будущем в клубе
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Один из лидеров лондонского "Челси" итальянец Жоржиньо ответил на вопрос касательно своего будущего в команде.
"Конечно, я хотел бы остаться, я люблю "Челси". Но дело в том, что я не собираюсь думать об этом прямо сейчас. Мне нужно думать о только о будущих победах", - кратко заявил итальянец.
Jorginho on his future: "Of course I want to stay, I love Chelsea. The thing is, I’m not going to think about that right now", tells @talksport. ???? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2022
"I need to think about winning games otherwise it’s a problem". pic.twitter.com/XjW8o5zJEz
Контракт хавбека с "синими" истекает летом 2023-го года. Пока нет новостей близки ли стороны продлению соглашения, даже несмотря на то, что Жоржиньо - один из лидеров "Челси" последних лет.
В Лондон Жоржиньо перебрался летом 2018-го, за его трансфера было выплачено 57 миллионов евро. С того времени полузащитник в сумме провел 207 игр и забил 29 голов. Вместе с "Челси" он выиграл Лигу Чемпионов.
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