Контракт заканчивается летом. Один из лидеров Челси рассказал о своем будущем в клубе

Один из лидеров лондонского "Челси" итальянец Жоржиньо ответил на вопрос касательно своего будущего в команде.

"Конечно, я хотел бы остаться, я люблю "Челси". Но дело в том, что я не собираюсь думать об этом прямо сейчас. Мне нужно думать о только о будущих победах", - кратко заявил итальянец.

Jorginho on his future: "Of course I want to stay, I love Chelsea. The thing is, I’m not going to think about that right now", tells @talksport. ???? #CFC



"I need to think about winning games otherwise it’s a problem". pic.twitter.com/XjW8o5zJEz