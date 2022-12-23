Опорник Челси может вернуться в строй только к марту

Нголо Канте может вернуться в строй только к концу февраля – началу марта, сообщает Фабрицио Романо. Это подтвердил Грем Поттер.

Источники инсайдера сообщают, что 31-летний полузащитник может покинуть клуб будущим летом на правах свободного агента. Француз не играл за "синих" с 15-го августа.

Напомним, что Канте в октябре перенес операцию. Всё это время он страдает от травмы подколенного сухожилия.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.