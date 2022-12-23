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Опорник Челси может вернуться в строй только к марту

Англия
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Уже говорят об уходе француза

Опорник Челси может вернуться в строй только к марту

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

Нголо Канте может вернуться в строй только к концу февраля – началу марта, сообщает Фабрицио Романо. Это подтвердил Грем Поттер.

Источники инсайдера сообщают, что 31-летний полузащитник может покинуть клуб будущим летом на правах свободного агента. Француз не играл за "синих" с 15-го августа.

Напомним, что Канте в октябре перенес операцию. Всё это время он страдает от травмы подколенного сухожилия.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Нголо Канте
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