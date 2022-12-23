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Опорник Челси может вернуться в строй только к марту
Уже говорят об уходе француза
Фото: twitter.com/ChelseaFC
Нголо Канте может вернуться в строй только к концу февраля – началу марта, сообщает Фабрицио Романо. Это подтвердил Грем Поттер.
Источники инсайдера сообщают, что 31-летний полузащитник может покинуть клуб будущим летом на правах свободного агента. Француз не играл за "синих" с 15-го августа.
Напомним, что Канте в октябре перенес операцию. Всё это время он страдает от травмы подколенного сухожилия.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
N’Golo Kanté will not be back from his injury until end of February or probably March, Graham Potter has confirmed. ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 23, 2022
Sources confirm feeling reported for weeks and months: Kanté could leave as free agent at the end of the season. pic.twitter.com/CejTMNvUYY
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